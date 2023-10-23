Наркофермер наелся своего “урожая” на Алтае и чуть не умер

Мужчина выращивал грибы с галлюциногенным эффектом

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае жителя будут судить за культивирование в крупном размере галлюциногенных грибов, сообщает региональная прокуратура.

Наркофермера выявили в сентябре 2023 года, когда его в коматозном состоянии доставили в больницу со следами отравления неизвестным ядом. В течение нескольких суток врачи проводили интенсивные реанимационные мероприятия и спасли жизнь пациенту.

“Было установлено, что мужчина, используя споры наркосодержащих грибов, стал культивировать их по месту жительства. Выращивал он их в двух сорокалитровых контейнерах, установленных друг на друга у него на настенной полке в кухне”, – рассказали в ведомстве.

Мужчина пояснил, что полученный урожай высушивал и хранил в банках или пакетах, периодически употребляя в пищу.

Свою вину он признал полностью и раскаялся. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

горняк



Источник