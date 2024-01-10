Наркокартели устроили гражданскую войну в Эквадоре с захватом заложников

Президент Эквадора Нобоа объявил чрезвычайное положение и призвал армию гарантировать суверенитет страны

Президент Даниэль Нобоа объявил гражданскую войну в стране. Бандиты из наркокартелей со взрывчаткой захватили прямой эфир телеканала TC Televisión, атакуют университет Гуаякиля, жгут машины и похищают людей на улицах, сообщает “Комсомольская правда”.

В Интернете появились видео со взятыми в заложники полицейскими и военными – к их головам на камеру приставляют оружие. Глава Эквадора объявил чрезвычайное положение и выпустил декрет о внутреннем вооруженном конфликте.

В телестудию TC Televisiоn в Гуаякиле ворвались вооруженные люди в масках с самодельными взрывными устройствами и гранатами и для наибольшего устрашения засунули бомбу в карман телеведущего. Сотрудников телекомпании положили на пол.

На данный момент по информации СМИ часть телезаложников освобождена (один получил огнестрельное ранение), “некоторых преступников” удалось задержать.

Вооруженные бандиты также проникли в университет Гуаякиля. Студенты и преподаватели баррикадировались в аудиториях. Очевидцы рассказывают, что участники бандитских группировок пытаются захватить мирных граждан и занимаются грабежом.

В разных городах страны боевики наркокартелей устраивают на улицах погромы и нападения: жгут машины, издеваются над военными и полицейскими, в случае окружения открывают стрельбу.

Звуки выстрелов также раздавались в метро Гуаякиля и у президентского дворца в Кито.

Причины разразившегося внутреннего конфликта в Эквадоре в том, что исторически это страна наркокартелей, занимающая одно из первых мест в мире по трафику кокаина. На жесткое поведение кортелей власти дают такой же жесткий ответ.

В августе прошлого года кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, боровшийся с коррупцией и преступностью, был убит после предвыборной встречи тремя выстрелами в голову.

Незадолго до смерти политик заявил, что получал угрозы от подручных главы банды “Лос Чонерос” по кличке Фито. Главарь с 2011 года отбывал 34-летний срок в тюрьме Гуаякиля, однако 8 января он буквально “испарился” из камеры.

В ответ на побег преступника президент Нобоа ввел в Эквадоре чрезвычайное положение, вывел на поиски наркобарона три тысячи силовиков и распорядился навести порядок в тюрьмах. Ответом на это и стал повсеместный террор.

10 января президент своим указом признал 20 международных преступных группировок, которые действуют в стране, террористическими организациями. И призвал не только полицию, но и армию выступить «гарантами суверенитета страны». Силовикам разрешено ликвидировать на месте подозреваемых в захвате заложников.

Согласно последним данным СМИ, бандитские формирования начали стрелять в школах, правительство отменило все занятия для учащихся в стране.

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Взято отсюда