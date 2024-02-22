Наркопрепараты в Алтайском крае получили меньше половины пациентов, нуждающихся в них

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В феврале власти утвердили программу, которая повысит качество оказания паллиативной медпомощи и доступность лекарственных препаратов для пациентов

Рецепты на выдачу обезболивающих препаратов в Алтайском крае получали меньше половины нуждающихся в них паллиативных пациентов. Такие данные приводятся в региональной программе по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи (ПМП), которую в феврале утвердило краевое правительство.

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Год назад в одной из детских больниц Барнаула появилось отделение паллиативной помощи. Оно предназначено для пациентов с неизлечимыми болезнями и которые нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей

Как следует из документа , в регионе наркотические и психотропные препараты населению отпускают 65 точек, в том числе 14 больниц и 51 аптека. В них в наличии имеются все необходимые обезболивающие препараты.

Медучреждения при выписке из стационара выдают пациенту наркотические препараты для лечения в течение пяти дней и рецепты на такие лекарства, которые он может получить по льготе.

В 2021 году рецепты на наркотические и психотропные препараты врачи выписали 2 442 пациентам из 5 118 нуждающихся в обезболивании (47,7%). В 2022-м их было меньше – такие рецепты получили 2 202 человека из 4937 нуждающихся (то есть 44,6%).

В документе сказано, что в 2022 году аптеки бесплатно выдали по рецептам более 80,3 тысячи упаковок лекарств для оказания ПМП, в том числе наркотики. Среди них большую часть составляют прегабалин (33,7 тысячи), морфин (15,6 тысячи), трамадол (15,6 тысячи). Общая стоимость выданных препаратов составляет 38,4 млн рублей.

В паллиативные отделения медорганизаций поступило 1605 упаковок, в том числе наркотических, на сумму почти 1 млн рублей.

Сколько людей нуждаются в помощи

В Алтайском крае в паллиативной помощи, согласно расчетной потребности, в целом нуждаются 22,4 тысячи взрослых и 1,4 тысячи детей.

“Фактическое количество пациентов, получивших ПМП в Алтайском крае в 2022 году, составило 17 179 взрослых пациентов и 300 детей“, – говорится в документе.

Программа направлена как раз на то, чтобы увеличить долю таких больных, которые получают ПМП, к 2025 году до 95%.

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Сейчас в крае развернуто 137 коек для оказания паллиативной помощи взрослым и 23 койки детям. Они находятся в отделениях больниц, где имеется “современное оборудование и освоены технологии, позволяющие минимизировать тягостные симптомы заболеваний (включая боль, нарушение дыхательной и других функций организма) у неизлечимо больных”.

В программе говорится, что паллиативную помощь в условиях стационара оказывают только в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби. Хотя в прошлом году региональный минздрав сообщал , что еще одно такое отделение открыли на базе Ключевской ЦРБ.

После лечения в стационаре, подбора схем обезболивания пациенты получают помощь уже на дому под контролем как участковых врачей-терапевтов, так и узких специалистов.

ПМП оказывают и амбулаторно – в крае функционируют 12 специализированных кабинетов. Также в регионе работают 14 бригад для оказания выездной патронажной помощи на дому взрослым и детям.

В 2022 году из краевого бюджета на оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре и амбулаторных условиях выделили 178,5 млн рублей. Еще 158,3 млн составили расходы на оплату труда, услуги ЖКХ, содержание помещений, приобретение оборудования, продуктов питания и т. д. Что изменится 24 апреля, 19:26 В Алтайском крае закупили лекарства для паллиативных пациентов на 36 млн рублей

В настоящее время в Алтайском крае всего 7,1 тысяч пациентов, которые нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи

Сейчас специализированная ПМП сконцентрирована в пяти межрайонных медокругах – Барнаульском, Бийском, Рубцовском, Каменском, Славгородском. Программа же предусматривает расширение структур, которые оказывают специализированную ПМП. Планируется открыть дополнительные отделения в межрайонных центрах и на площадках других медучреждений.

К 2025 году в Алтайском крае число “паллиативных” коек для взрослых должно вырасти до 202, для детей оно останется прежним – 23. Количество выездных бригад увеличится с 14 до 19.

Для расширения паллиативной службы планируют обучить специалистов, отремонтировать и оснастить подразделения оборудованием, приобрести автомобили для выездных бригад.

Взято отсюда.

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