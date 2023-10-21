Народ будет в истерике: всех, кто ездит на общественном транспорте, добили новым решением

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Россиян расстроили новыми тарифами на проезд в общественном транспорте, которые установят в одном из регионов.

Речь идет о Самарской области. Власти пояснили, что рост цен коснется всех видов билетов. Одна поездка будет стоить 38 рублей — сейчас она стоит всего 35. При этом по безналичному расчету поездки стоят на 3 рубля меньше.

Кроме того, планируется повысить стоимость безлимитного проездного. Сейчас транспортная карта стоит 1985 рублей, а в ближайшее время цена повысится до 2175 рублей, пишет Теперь Внимание со ссылкой на 63.RU.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Автор: vizitka01

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Горняк22