Игорь Бельских рассказал про кредитный пузырь, курс валют и ключевую ставку

Новогодние праздники — самое время заглядывать в ближайшее будущее и планировать свои доходы. Экстрасенсы, тарологи и астрологи уже высказали всё, что думают о предстоящем годе Зеленого Деревянного Дракона. Но вот что думают люди, которые не верят в драконов, а предпочитают считать деньги? Причем большие деньги. Знаменитый профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова, экономист Игорь Бельских предсказал не только курс доллара на следующий год, но и ключевую ставку, а также страшный сон всех, кто взял ипотеку — кредитный пузырь. Читайте предсказание профессора, которым он поделился с V1.RU, и будьте в новом году финансово счастливы. Если, конечно, получится.

Кредитный пузырь

Самое большое разочарование, по мнению профессора экономики, ждет людей, которые взяли кредиты по завышенным ставкам. И он уже сейчас выражает им свои искренние соболезнования.

— В октябре объем кредитов в России превысил 100 триллионов рублей! — напоминает Игорь Бельских. — Специалисты по финансовым рынкам кричат о кредитном пузыре. Закредитованность населения растет быстрыми темпами. За несколько месяцев второго и третьего кварталов кредиты населению выросли больше чем на 10 %. До 33,156 триллиона рублей в октябре. В мае их сумма была всего 29,401 триллиона рублей. Особенно быстрыми темпами растут ипотека и автокредиты.

Игорь Бельских предупреждает, что сейчас — совсем не эпоха крушения гуманного социализма. В Россию пришли злые времена рынка и работы коллекторских агентств.

— Брать кредиты в уходящем 2023 году, особенно по завышенным ставкам — это станет самым печальным личным финансовым опытом для миллионов людей, — предрекает профессор. — Сейчас кредиты выдают прожженные капиталисты, которые ни одной нитки не упустят с должника. Это не добренький Советский Союз. Еще немного, и в этом вы сможете убедиться сами.

Ключевая ставка

Профессор экономики предполагает, что уже с марта или апреля для развития и роста экономики Центральный банк страны сильно быстро опустит ключевую ставку, которую в этом году поднимал аж пять раз.

— Как следствие, кредиты подешевеют, вклады потеряют свою привлекательность. Скорее всего, ставки по вкладам с января и февраля пойдут вниз, — размышляет Игорь Бельских. — Возможно, незначительное повышение ставки в декабре 2023 года было последним и оно прошло незаметно для рынков.

Дебет и кредит

Следующий страх, которым пугают обывателей — это бюджетные проблемы 2024 года, когда дебет может не сойтись с кредитом, а доходы с расходами.

— Этого вообще не будет, у государства и финансовой системы страны удивительная устойчивость. Всё стабильно и под контролем, как никогда, — успокаивает экономист. — Центральный банк объявил: «Цель по инфляции — 4%». Это трудно, но достижимо.

Валюта

Курс доллара к рублю, по мнению профессора, стабилизируется на приемлемых для всех значениях в 70–90 рублей за один доллар.

— Вспомните, в 2017–2018 годах после волатильности курса 2015–2016 годов доллар стал стоить 55–57 рублей, а все ждали за сто, — предлагает обратиться к недавней истории Игорь Бельских. — Ситуация повторяется. Все ждут 130, а будет 70 рублей.

В подтверждение своих слов экономист приводит ряд причин, которые просто обязаны повлиять на курс валюты в следующем году:

налажены новые мирохозяйственные связи, логистика, шоки 2022 года ушли;

экспорт растет, новые партнеры платят добросовестно;

поставки газа в Европу выросли;

приток безналичных долларов и евро в страну растет, отток падает;

внешнеэкономический баланс положительный;

структура импорта из-за санкций изменилась;

население поменяло свои потребительские привычки, перешло на товары-заменители;

список привычных брендов тоже изменился;

принцип «пожилых» людей ДДД (донашиваю, доедаю, доживаю) теперь действует и среди шопоголиков, любителей импортных вещей, которые начинают привыкать жить в новых условиях.

Взято Источник

04.01.2024