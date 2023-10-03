03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

“Народ уже забит”: Экс-советник Кучмы Соскин обвинил режим Зеленского в создании концлагеря

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политический деятель Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, обвинил режим Зеленского в репрессивных действиях по отношению к населению: “Народ Украины уже забит”. Пишет Царьград.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в ходе эфира на своём YouTube-канале заявил, что режим Зеленского проводит по отношению к населению страны репрессивную политику.

Советник подчеркнул, что никакой свободы на Украине нет, вместо этого в стране создан концлагерь:

Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, ещё хотят и женщин тоже посадить туда.

Подверг критике политолог и призывы элиты Киева к западным странам не считать граждан Украины беженцами и способствовать их отправке в страну для службы в рядах украинских боевиков.

ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE APA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости