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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Политический деятель Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, обвинил режим Зеленского в репрессивных действиях по отношению к населению: “Народ Украины уже забит”. Пишет Царьград.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в ходе эфира на своём YouTube-канале заявил, что режим Зеленского проводит по отношению к населению страны репрессивную политику.

Советник подчеркнул, что никакой свободы на Украине нет, вместо этого в стране создан концлагерь:

Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, ещё хотят и женщин тоже посадить туда.

Подверг критике политолог и призывы элиты Киева к западным странам не считать граждан Украины беженцами и способствовать их отправке в страну для службы в рядах украинских боевиков.

ФОТО: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE APA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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