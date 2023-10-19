18 октября в Краевом дворце молодежи подвели итоги Всероссийской национальной премии «Студент года – 2023» в Алтайском крае. Организаторами стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

По результатам двух отборочных этапов Народная дружина «СтудГвардия» колледжа АлтГУ получила звание лауреата в номинации «Студенческий клуб года» и рекомендована к участию в заочном межрегиональном этапе.

Участие в мероприятии приняли студенты Анна Казанцева , Иван Василенко , Анастасия Аношкина . Все они обучаются на специальности «правоохранительная деятельность». Подготовил студентов преподаватель колледжа АлтГУ, руководитель дружины Максим Столповский .

– Эмоции самые приятные. Все участники из колледжей и вузов очень общительные и приветливые. Понравилось работать в команде. Судьи давали объективную обратную связь, ставили справедливые оценки выступлений, – рассказал Иван Василенко , студент группы К.307с9-3.

До очного этапа ребята успешно прошли отборочный тур, представив видеопрезентацию своего объединения. Ее создала выпускница колледжа АлтГУ, заслуженный боец «СтудГвардии» Анастасия Землянухина .

13 октября дружинники с достоинством выступили на втором этапе конкурса, где оценивались деловые и личностные качества студентов. Каждая команда разрабатывала свою стратегию по вовлечению студентов во внеучебные мероприятия. План оценивался на наличие обоснованной актуальности, достижимости, реалистичности.

– В ходе отборочных туров я приобрела новые знакомства, знания и бесценный опыт. С ребятами мы сработались и с нетерпением ждали результатов, – поделилась Анна Казанцева , студентка колледжа АлтГУ.

Поздравляем бойцов Народной дружины «СтудГвардия» и ждем положение о межрегиональном заочном этапе премии, в котором кандидатура наших ребят будет рассмотрена дирекцией.

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