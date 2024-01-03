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Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

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Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

В период новогодних праздников дружинники осуществляют дежурство на снежных городках города. 

В период праздничных дней представители отряда по Центральному району Народной дружины «Барнаульская» обеспечивают соблюдение общественного порядка на территории района.

Так, с 30 декабря дружинники дежурят на новогодних городках в поселке Южном, Центральном и на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской. 

Дежурство на территории района продолжается.

Патрулирование на главной новогодней площадке Ленинского района осуществляется как в дневное, так и вечернее время.

Дружинники обеспечивают общественный порядок, осуществляют контроль за сохранностью светодиодных фигур.

Также дружинники проводят профилактические беседы с лицами, осуществляющими парковку в неположенных местах в непосредственной близости к новогоднему городку.

Дежурства проходят в ежедневном режиме на протяжении всех праздничных дней.

Взято отсюда

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