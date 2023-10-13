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Народные приметы 13 октября. Что нельзя делать на Михаила Соломенного

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Сено. Солома Фото: Unsplash.com

Народные поверья предписывали не спать на несвежем постельном белье и не надевать на тело уже ношенную одежду. Важно было окружить себя всем свежим

13 октября православная церковь чтит память святого Михаила Киевского и священномученика Григория. В народе дату звали “Михаил Соломенный”, “Печальница”, “день Григория и Михаила”, “Григорьев день” и “Михаил и Григорий соломенные”.

Что нельзя делать 13 октября

Народные поверья запрещали спать на старом постельном белье. Его стоило обязательно менять на свежее. Если сделать это, а также взбить матрас и перебрать подушки, то в жизни наступит новый, счастливый жизненный этап. Также нельзя в этот день ходить в грязной одежде.

Запрещалось как принимать гостей, так и самому ходить в гости. Визит может закончиться ссорой и конфликтом, а из дома сбегут счастье и удача.

Народные приметы на 13 октября

  • Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней.
  • Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.
  • Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.
  • К 13 октября журавли уже успели улететь на юг – зима будет ранней и холодной.
  • Белки сменили шубку на зимнюю – зима будет теплой.

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