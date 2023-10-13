Народные приметы 13 октября. Что нельзя делать на Михаила Соломенного
Сено. Солома Фото: Unsplash.com
Народные поверья предписывали не спать на несвежем постельном белье и не надевать на тело уже ношенную одежду. Важно было окружить себя всем свежим
13 октября православная церковь чтит память святого Михаила Киевского и священномученика Григория. В народе дату звали “Михаил Соломенный”, “Печальница”, “день Григория и Михаила”, “Григорьев день” и “Михаил и Григорий соломенные”.
Что нельзя делать 13 октября
Народные поверья запрещали спать на старом постельном белье. Его стоило обязательно менять на свежее. Если сделать это, а также взбить матрас и перебрать подушки, то в жизни наступит новый, счастливый жизненный этап. Также нельзя в этот день ходить в грязной одежде.
Запрещалось как принимать гостей, так и самому ходить в гости. Визит может закончиться ссорой и конфликтом, а из дома сбегут счастье и удача.
Народные приметы на 13 октября
- Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней.
- Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.
- Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.
- К 13 октября журавли уже успели улететь на юг – зима будет ранней и холодной.
- Белки сменили шубку на зимнюю – зима будет теплой.
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