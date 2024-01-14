Семья. Новый год. Праздник. Ребенок Фото: Unsplash.com
В воскресенье россияне отметят совершенно уникальный российский праздник. В ночь с 13 на 14 января в России наступит праздник-оксюморон – Старый Новый год
Старый Новый год – уникальный российский праздник, историческое наследие страны. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января.
Праздник Старый Новый год появился в начале XX века, когда большевистское правительство решило поменять календарь. Царская Россия жила по юлианскому календарю, а в Европе использовали григорианский календарь. Разница между двумя системами исчисления составляла 13 дней.
По сути, название “Старый Новый год” означает наступление нового года по старому стилю.
Старый Новый год – выходной день или нет
В 2024 году ночь с 13 на 14 января – это ночь с субботы на воскресенье.
Поэтому, хорошая новость, Старый Новый год будет выходным днем.
Что запрещено на Старый Новый год 2024
- По народным поверьям, в канун праздника не стоит давать деньги в долг и считать мелочь.
- Нельзя выносить мусор: предки считали, что вместе с ним можно выбросить и свое счастье.
- Не нужно скандалить, ведь, по поверьям, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Даже если он уже второй по счету.
Как зарядиться удачей в старый Новый год 2024
Распространены несколько несложных ритуалов, которые якобы помогут притянуть удачу, и безусловно поспособствуют хорошему настроению и наведению порядка в доме.
- Перед праздником нужно выбросить из дома всю битую или колотую посуду, а вместо нее купить новую.
- Девушкам и женщинам, чтобы поймать удачу за хвост, за день нужно сменить три наряда.
- Чтобы в новом году пришло богатство, стоит купить новый веник (в современных реалиях веник, вероятно, можно заменить удобной шваброй или даже роботом-пылесосом).
- Если праздничным утром умыться холодной водой, то весь год здоровье будет крепким.
Взято отсюда