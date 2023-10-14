Венчание. Свадьба. Пара Фото: unsplash.com

Праздник Покров считается символом божественного заступничества и утешения. На Руси в этот период начинались свадебные обряды: ухаживания, сватовство, свадьбы и венчания

Покров Пресвятой Богородицы – один из любимых праздников Русской православной церкви, хотя он и не входит в число двунадесятых. В народе этот день очень любили, назначали на него важнейшие события и называли просто “Покров” или “Покров-день”.

Что такое Покров

Церковный праздник Покров Богородицы посвящен событию, произошедшему в 910 году. Согласно православному учению, Богородица спасла Константинополь и его жителей от разграбления варварами.

Город был в осаде. Население города собралось в храме и молилось. Одному из молящихся было видение. Он увидел, что Божия Матерь появилась в храме и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми.

Враги не смогли ворваться в город, и жители Константинополя спаслись. Это чудо стало для верующих знаком заступничества и утешения.

Народные традиция празднования Покрова

“Дожили до Покрова”, “Наступил Покров” – эта дата была знаковой для крестьян. К этому празднику крестьяне старались завершить все сельскохозяйственные дела. Начиналось “зазимье”.

На Руси в этот период начинались свадебные обряды: ухаживания, сватовство, свадьбы и венчания. Они продолжались вплоть до Рождественского поста.

Наши предки считали, что в этот день незамужние девушки обязательно ходили в храм, чтобы поставить свечу Богородице. Считалось, что так они раньше подруг встретят возлюбленного и выйдут замуж.

Парни, которые ухаживали за девушками в этот праздник, имели все шансы получить положительный ответ на предложение руки и сердца.

Если 14 октября во время свадьбы пойдет снег, то это сулило жениху и невесте большую удачу. Считалось, что их брак будет самым крепким и счастливым.

Народные приметы на 14 октября

Если на Покров тепло, то и зима будет теплой.

Утренние заморозки и холод весь день — к суровой зиме.

Западный и восточный ветер предвещают холодную зиму.

Если ветер дует с юга, то зима будет мягкой.

Ветер с севера — к обильным снегопадам.

Птицы отправились на зимовку после праздника — к теплой зиме.

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