Осень. Погода. Фото: ru.freepik.com

Считалось, что в этот день к пьяницам в своем истинном обличии являлись бесы, лишали их сна, вызывали отвращение к еде и наводили ужас

15 октября православная церковь чтит память трех святых мучеников — Киприана, Феоктиста и Иустины, погибших за веру в начале четвертого века. Отсюда и народные названия даты –День Устиньи и Куприяна, Куприянов день.

Накануне, 14-го октября Русь отмечала Покров Богородицы. К середине осени урожай был собран, начинался свадебный сезон, в церквях проходили первые венчания. Следующий за Покровом Куприянов день тоже традиционно выбирали для свадебных гуляний.

Что нельзя делать 15 октября

По народным поверьям, нельзя проводить сделки, особенно с малознакомыми людьми. Нечестные дельцы могут обмануть, пишет “МК”.

Запрещено было впускать в дом незнакомцев и чужих домашних животных. По поверьям, под видом их в дом могла пробраться нечисть.

Нельзя было надевать носить слишком яркие, цветастые и блестящие вещи.

Народные примет на 15 октября

Если утром ляжет на землю иней, то погода в ближайшие дни будет стоять сухой и солнечной.

Если весь день идет ливень, значит, зима будет холодной.

Если нет ветров и стоит тихая погода, то к вечеру стоит ждать похолодания.

Начался листопад – скоро похолодает.

Олени сильно бодаются рогами – к непогоде.

Радужный круг вокруг луны – к ветрам, ненастью.

Куры хохлятся и приподнимают перья – к холодам.

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