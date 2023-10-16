Осень. Погода. Фото: ru.freepik.com

Народные поверья рекомендовали не совершать дорогостоящие покупки, не гадать на картах и ни в коем случае не объедаться, как бы вкусно за столом ни было

16 октября верующие чтят святого апостола от семидесяти Дионисия. В народе его прозвали “Денис Позимний”.

Крестьяне говорили: “Денис потянул день на низ” и “Катальщик Денис солнце скатывает вниз”.

“Пришел Денис, потянул день вниз, стало раньше смеркаться, позже светать, солнце выше печных труб не поднимается”, – приговаривали предки.

Что нельзя делать 16 октября

Как и накануне, народные поверья предостерегали от дорогих покупок и больших трат.

Запрещалось гадать. Считалось, что карты в этот день правды не раскроют.

Еще советовали не объедаться, потому что это грозило неприятностями с пищеварительной системой.

Народные приметы на 16 октября

Темные и низкие облака – к скорому похолоданию и снегопаду.

Если галки сбились в стаи и галдят – это хорошая примета: значит, погода несколько дней будет ясной и теплой.

Перелетающие с места на место стайки воробьев предвещают непогоду.

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