Народные приметы 16 октября. Что нельзя делать на Дениса Позимнего
Осень. Погода. Фото: ru.freepik.com
Народные поверья рекомендовали не совершать дорогостоящие покупки, не гадать на картах и ни в коем случае не объедаться, как бы вкусно за столом ни было
16 октября верующие чтят святого апостола от семидесяти Дионисия. В народе его прозвали “Денис Позимний”.
Крестьяне говорили: “Денис потянул день на низ” и “Катальщик Денис солнце скатывает вниз”.
“Пришел Денис, потянул день вниз, стало раньше смеркаться, позже светать, солнце выше печных труб не поднимается”, – приговаривали предки.
Что нельзя делать 16 октября
Как и накануне, народные поверья предостерегали от дорогих покупок и больших трат.
Запрещалось гадать. Считалось, что карты в этот день правды не раскроют.
Еще советовали не объедаться, потому что это грозило неприятностями с пищеварительной системой.
Народные приметы на 16 октября
- Темные и низкие облака – к скорому похолоданию и снегопаду.
- Если галки сбились в стаи и галдят – это хорошая примета: значит, погода несколько дней будет ясной и теплой.
- Перелетающие с места на место стайки воробьев предвещают непогоду.
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