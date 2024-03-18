Колодец. Туман Фото: Pixabay

В этот день предки практиковали обряд вытаптывания снега вокруг колодца. Если в поселке был кто-то с именем Константин, он первым начинал церемонию

В народном календаре 19 марта зовется Константиновым днем – в честь святого мученика Константина, память которого православная церковь почитает в этот день. Еще одно название – “Константиновы круги”. Оно связано с обрядом вытаптывания снега вокруг колодца, чтобы грязная талая вода не испортила чистую колодезную.

Чего нельзя делать 19 марта

Народные поверья запрещали набирать воду из чужих колодцев, в противном случае считалось, что человек станет жадным.

Женщин, носящих под сердцем ребенка, не пускали к водному источнику, так как в народе верили, что это сулит тяжелую беременность.

В этот день нельзя пить из чужой чашки. Предки верили, что это может привести к ссоре с владельцем посуды на денежной почве.

Запрещалось есть тяжелую пищу, в противном случае настигнут болезни живота.

Матерям нельзя весь день проводить с ребенком. По народным поверьям, это приведет к тому, что он вырастет эгоистичным и злым.

Запрещается курить, так как вместе с дымом могут улетучиться приятные мысли и их сменит негатив.

Народные приметы на 19 марта

Если с утра ударили заморозки, то еще месяц по утрам будет холодно.

Мороз 19 марта – к скорой весне и теплому лету без осадков.

Если в этот день в реках тонет лед, стоит готовиться к плохому урожаю.

Дятел стучит – к затяжным холодам.

Увидеть аиста было хорошей приметой, предвещающей удачу. В народе верили, что эти птицы защищают людей от злых духов и демонов.

Взято отсюда