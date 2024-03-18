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Народные приметы 19 марта. Что нельзя делать в Константинов день

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Народные приметы 19 марта. Что нельзя делать в Константинов день

Колодец. Туман Фото: Pixabay

В этот день предки практиковали обряд вытаптывания снега вокруг колодца. Если в поселке был кто-то с именем Константин, он первым начинал церемонию

В народном календаре 19 марта зовется Константиновым днем – в честь святого мученика Константина, память которого православная церковь почитает в этот день. Еще одно название – “Константиновы круги”. Оно связано с обрядом вытаптывания снега вокруг колодца, чтобы грязная талая вода не испортила чистую колодезную.

Чего нельзя делать 19 марта

  • Народные поверья запрещали набирать воду из чужих колодцев, в противном случае считалось, что человек станет жадным.
  • Женщин, носящих под сердцем ребенка, не пускали к водному источнику, так как в народе верили, что это сулит тяжелую беременность.
  • В этот день нельзя пить из чужой чашки. Предки верили, что это может привести к ссоре с владельцем посуды на денежной почве.
  • Запрещалось есть тяжелую пищу, в противном случае настигнут болезни живота.
  • Матерям нельзя весь день проводить с ребенком. По народным поверьям, это приведет к тому, что он вырастет эгоистичным и злым.
  • Запрещается курить, так как вместе с дымом могут улетучиться приятные мысли и их сменит негатив.

Народные приметы на 19 марта

  • Если с утра ударили заморозки, то еще месяц по утрам будет холодно.
  • Мороз 19 марта – к скорой весне и теплому лету без осадков.
  • Если в этот день в реках тонет лед, стоит готовиться к плохому урожаю.
  • Дятел стучит – к затяжным холодам.
  • Увидеть аиста было хорошей приметой, предвещающей удачу. В народе верили, что эти птицы защищают людей от злых духов и демонов.

Взято отсюда

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