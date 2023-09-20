Народные приметы 20 сентября. Что нельзя делать в Луков день - ГОРНЯК22

Народные приметы 20 сентября. Что нельзя делать в Луков день
Лук. Овощи. Еда Фото: pixabay.com
В Луков день на Руси старались не вспоминать об усопших, не ставить обувь на столы и стулья, а также не хвалиться своим благополучием
Православная церковь чтит 20 сентября память святых мучеников Созонта и игумена Спасской обители Луки Глубокореченского. В народе дату называли просто Луковым днем.
Что нельзя делать 20 сентября
Народные поверья запрещали вспоминать о покойных. Считалось, что это может привести к проблемам во множестве сфер.
Нельзя было ставить обувь на стулья или столы. Это предвещало трагедию в доме.
Запрещалось хвалиться достатком, здоровьем, везением и пр.
Женщинам 20 сентября нельзя входить в дом последними. Это должен сделать мужчина.
Народные приметы на 20 сентября
Если на уродившихся луковицах много шелухи, это примета морозной зимы, пишет “МК”.
Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.
Если появились опята, то лето кончилось.
Если журавли летят медленно и высоко и курлычут – осень будет холодной.