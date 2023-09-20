Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Народные приметы 20 сентября. Что нельзя делать в Луков день - ГОРНЯК22
22.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Объявления
Внимание ¡ Отключение электроэнергии в Горняке с 25 по 28 сентября 2023 года
Новости Алтай
Может ли в Алтайском крае начаться вторая пандемия
Новости Алтай
Нарушений нет: минздрав прокомментировал жалобы уборщиц Локтевской ЦБР
Новости Алтай
Сцена на воде и фото с Дедом Морозом. Пять необычных площадок Дня туризма
Новости Алтай
Барнаульцы повеселили водителей отжиманиями на переходе
Новости Алтай
Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1024 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество282 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

Народные приметы 20 сентября. Что нельзя делать в Луков день

ГОРНЯК2201 mins

Лук. Овощи. Еда Фото: pixabay.com

В Луков день на Руси старались не вспоминать об усопших, не ставить обувь на столы и стулья, а также не хвалиться своим благополучием

Православная церковь чтит 20 сентября память святых мучеников Созонта и игумена Спасской обители Луки Глубокореченского. В народе дату называли просто Луковым днем.

Что нельзя делать 20 сентября

Народные поверья запрещали вспоминать о покойных. Считалось, что это может привести к проблемам во множестве сфер.

Нельзя было ставить обувь на стулья или столы. Это предвещало трагедию в доме.

Запрещалось хвалиться достатком, здоровьем, везением и пр.

Женщинам 20 сентября нельзя входить в дом последними. Это должен сделать мужчина.

Народные приметы на 20 сентября

Если на уродившихся луковицах много шелухи, это примета морозной зимы, пишет “МК”.

Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой.

Если появились опята, то лето кончилось.

Если журавли летят медленно и высоко и курлычут – осень будет холодной.

Добавить комментарий

Похожие новости