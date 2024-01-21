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Хорошо в Емельянов день угостить кумовей – тогда дети будут расти здоровыми. Кумовья должны в ответ подарить крестнику мыло и полотенце – чтобы малыш рос белым и румяным

Православная церковь 21 января отмечает день памяти епископа Емельяна и монаха Григория Печерского. На Руси этот день именовали Емельяновым, или Емельянами Перезимниками.

Чтобы скоротать время, ходили друг другу в гости и рассказывали за столом басни и истории.

Отсюда поговорка “Мели, Емеля, твоя неделя”.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя злиться и ругаться с близкими.

Нельзя работать в первой половине дня.

Нельзя унывать и ругать себя.

Нельзя жадничать и отказывать близким.

Нельзя 21 января варить кисель и пить его.

Народные приметы на 21 января

Если в доме окна запотели, то стоит ждать потепления.

Если много звезд на небе, то сулят холода.

Если солнце опоясано кругом, то выпадет много снега.

Если сильные ветра в этот день, то к неурожайному лету с грозами.

Взято отсюда