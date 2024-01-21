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Хорошо в Емельянов день угостить кумовей – тогда дети будут расти здоровыми. Кумовья должны в ответ подарить крестнику мыло и полотенце – чтобы малыш рос белым и румяным
Православная церковь 21 января отмечает день памяти епископа Емельяна и монаха Григория Печерского. На Руси этот день именовали Емельяновым, или Емельянами Перезимниками.
Чтобы скоротать время, ходили друг другу в гости и рассказывали за столом басни и истории.
Отсюда поговорка “Мели, Емеля, твоя неделя”.
Что нельзя делать 21 января
- Нельзя злиться и ругаться с близкими.
- Нельзя работать в первой половине дня.
- Нельзя унывать и ругать себя.
- Нельзя жадничать и отказывать близким.
- Нельзя 21 января варить кисель и пить его.
Народные приметы на 21 января
- Если в доме окна запотели, то стоит ждать потепления.
- Если много звезд на небе, то сулят холода.
- Если солнце опоясано кругом, то выпадет много снега.
- Если сильные ветра в этот день, то к неурожайному лету с грозами.
Взято отсюда