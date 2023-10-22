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Народные приметы 22 октября. Что нельзя делать на Якова Студеного

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Погода, осень, холод Фото: unsplash.com

Жалеть о прошлом, погружаться в несбывшиеся надежды с головой строго запрещено. В противном случае можно растерять все счастье и удачу в настоящем

Православные христиане 22 октября чтят святого Иакова, одного из двенадцати апостолов. На Руси его звали “Студеным”.

В каждой семье варили каши, она была “блюдом дня”. На мельницах делали крупы – обдирали овес, ячмень, просо, мололи пшеницу на крупу. Заправляли кашу растительным маслом, свиным или бараньим салом.

Считалось, что съеденная 22 октября каша подарит здоровье и удачу на целый год

Что нельзя делать 22 октября

В народе считали, что сегодня ни в коем случае нельзя вспоминать о прошлом. Нужно, наоборот, думать о будущем. Если в этот день жалеть о несбывшихся надеждах, то с человеком непременно случится неприятность.

Народные приметы на 22 октября

  • Если с утра пойдет дождь, то к вечеру снег сугробами лежать будет.
  • Выпадет снег – год пройдет удачно.
  • Если снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней.
  • Снег падает и тает, значит, урожай не удастся.
  • Если 22-го октября появились сосульки, значит, осень будет долгой.
  • Если образовалась гололедица, значит, скоро будет дождь.

Источник

горняк
горняк локтевский

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