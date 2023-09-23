Народные приметы 23 сентября. Как вылечить бессонницу на Петра и Павла - ГОРНЯК22

Осень. Рябина. Фото: ru.freepik.com

Строго запрещено жадничать. По народным поверьям, проявив скупость в день Рябинников, человек рискует в будущем навсегда потерять все, что дорого

23 сентября отмечается народно-христианский праздник “Петр и Павел Рябинники”. По-другому его называют “Именины рябины”, “Петр-Павел осенний”, “Петр и Павел”.

Что нельзя делать 23 сентября

По народным приметам и поверьям, на Рябинников не стоило срывать вся ягоды рябину, а нужно оставить немного ягод для животных и птиц, пишет “МК”. В противном случае можно было накликать несчастья.

Также нельзя жадничать и держать дом в беспорядке – это к потерям и проблемам в будущем.

Тот же, кто не последует этому совету, накличет на себя несчастья и печали.

Народные приметы 23 сентября

Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной суровой зиме, пишет boooh.ru.

Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.

Рябина гроздна – зима морозна.

Слабый мех у дичи — к мягкой зиме.

Много зайцев — на суровую зиму.

Пень старый отсырел — к дождю.

Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.