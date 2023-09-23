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Народные приметы 23 сентября. Как вылечить бессонницу на Петра и Павла - ГОРНЯК22
23.09.2023

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Народные приметы 23 сентября. Как вылечить бессонницу на Петра и Павла

ГОРНЯК2201 mins

Осень. Рябина. Фото: ru.freepik.com

Строго запрещено жадничать. По народным поверьям, проявив скупость в день Рябинников, человек рискует в будущем навсегда потерять все, что дорого

23 сентября отмечается народно-христианский праздник “Петр и Павел Рябинники”. По-другому его называют “Именины рябины”, “Петр-Павел осенний”, “Петр и Павел”.

Что нельзя делать 23 сентября

По народным приметам и поверьям, на Рябинников не стоило срывать вся ягоды рябину, а нужно оставить немного ягод для животных и птиц, пишет “МК”. В противном случае можно было накликать несчастья.

Также нельзя жадничать и держать дом в беспорядке – это к потерям и проблемам в будущем.

Тот же, кто не последует этому совету, накличет на себя несчастья и печали.

Народные приметы 23 сентября

  • Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной суровой зиме, пишет boooh.ru.
  • Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.
  • Рябина гроздна – зима морозна.
  • Слабый мех у дичи — к мягкой зиме.
  • Много зайцев — на суровую зиму.
  • Пень старый отсырел — к дождю.
  • Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.

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