Народные приметы 23 сентября. Как вылечить бессонницу на Петра и Павла - ГОРНЯК22

Народные приметы 23 сентября. Как вылечить бессонницу на Петра и Павла
Осень. Рябина. Фото: ru.freepik.com
Строго запрещено жадничать. По народным поверьям, проявив скупость в день Рябинников, человек рискует в будущем навсегда потерять все, что дорого
23 сентября отмечается народно-христианский праздник “Петр и Павел Рябинники”. По-другому его называют “Именины рябины”, “Петр-Павел осенний”, “Петр и Павел”.
Что нельзя делать 23 сентября
По народным приметам и поверьям, на Рябинников не стоило срывать вся ягоды рябину, а нужно оставить немного ягод для животных и птиц, пишет “МК”. В противном случае можно было накликать несчастья.
Также нельзя жадничать и держать дом в беспорядке – это к потерям и проблемам в будущем.
Тот же, кто не последует этому совету, накличет на себя несчастья и печали.
Народные приметы 23 сентября
- Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной суровой зиме, пишет boooh.ru.
- Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.
- Рябина гроздна – зима морозна.
- Слабый мех у дичи — к мягкой зиме.
- Много зайцев — на суровую зиму.
- Пень старый отсырел — к дождю.
- Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.