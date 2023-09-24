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Народные приметы 24 сентября. Почему нельзя красить губы в Федорин день

редактор ГОРНЯК2201 mins

Помада. Косметика. Красота Фото: Unsplash.com

В Федорин день народные поверья запрещали женщинам красить губы – это якобы может привести к тяжелой и продолжительной болезни

В народе 24 сентября звали Федориным днем. Считалось, что к нему надо завершить полевые работы. Святая Феодора Александрийская, в честь которой и назвали день, почиталась предками как покровительница озимых хлебов.

Что нельзя делать в Федорин день

  • Женщинам поверья запрещали красить губы – это якобы может привести к тяжелой болезни.
  • Нельзя покупать новые вещи, есть риск, что они в скором времени сломаются.
  • На перекрестке нельзя ничего подбирать, даже большую сумму денег.
  • Пустые разговоры в этот день вести не рекомендовалось.
  • В Федорин день старались не заниматься тяжелым трудом.

Народные приметы на 24 сентября

Если день солнечный, но холодный, то и грядущая зима будет холодной, пишет Мир24.

Собрать ягоды калины в этот день – к удаче.

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