Народные приметы 24 сентября. Почему нельзя красить губы в Федорин день

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В Федорин день народные поверья запрещали женщинам красить губы – это якобы может привести к тяжелой и продолжительной болезни

В народе 24 сентября звали Федориным днем. Считалось, что к нему надо завершить полевые работы. Святая Феодора Александрийская, в честь которой и назвали день, почиталась предками как покровительница озимых хлебов.

Что нельзя делать в Федорин день

Женщинам поверья запрещали красить губы – это якобы может привести к тяжелой болезни.

Нельзя покупать новые вещи, есть риск, что они в скором времени сломаются.

На перекрестке нельзя ничего подбирать, даже большую сумму денег.

Пустые разговоры в этот день вести не рекомендовалось.

В Федорин день старались не заниматься тяжелым трудом.

Народные приметы на 24 сентября

Если день солнечный, но холодный, то и грядущая зима будет холодной, пишет Мир24.

Собрать ягоды калины в этот день – к удаче.