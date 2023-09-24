Народные приметы 24 сентября. Почему нельзя красить губы в Федорин день
Помада. Косметика. Красота Фото: Unsplash.com
В Федорин день народные поверья запрещали женщинам красить губы – это якобы может привести к тяжелой и продолжительной болезни
В народе 24 сентября звали Федориным днем. Считалось, что к нему надо завершить полевые работы. Святая Феодора Александрийская, в честь которой и назвали день, почиталась предками как покровительница озимых хлебов.
Что нельзя делать в Федорин день
- Женщинам поверья запрещали красить губы – это якобы может привести к тяжелой болезни.
- Нельзя покупать новые вещи, есть риск, что они в скором времени сломаются.
- На перекрестке нельзя ничего подбирать, даже большую сумму денег.
- Пустые разговоры в этот день вести не рекомендовалось.
- В Федорин день старались не заниматься тяжелым трудом.
Народные приметы на 24 сентября
Если день солнечный, но холодный, то и грядущая зима будет холодной, пишет Мир24.
Собрать ягоды калины в этот день – к удаче.