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Народные приметы 5 октября. Что запрещено делать на Фоку и Иону

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кошелек Фото: unsplash.com

Народные приметы запрещали оставлять кошелек пустым и пересчитывать мелочь. В этот день старались не решать финансовые вопросы

5 октября православная церковь чтит память святого пророка Ионы и мученика Фоки. В народном календаре дату называли просто: день Фоки и Ионы. По-другому его называют “Листопадная”, “Фокин день”, “День Ионы”, “Листодер” и “Фока-Ветроградарь”.

Обычно к 5 октября с деревьев опадало большинство листьев. Именно поэтому празднику дали название “Листопадная” и считали его началом осени.

Что нельзя делать 5 октября

По народным поверьям, 5 октября запрещалось сжигать старые веники, которыми до это подметали в доме. Вместе с пеплом могут развеяться и счастье, и домашний уют.

Кошелек старались не оставлять пустым. Не пересчитывали мелочь, чтобы избежать финансовых проблем. В долг тоже старались не давать.

Запрещалось разорять муравейники, ругаться на ветер, бить кнутом или палкой по земле.

Народные приметы также запрещали спать до обеда. Такая лень якобы может привести к финансовым проблемам и бессоннице.

Также нельзя спать на чужой постели, потому что есть риск притянуть к себе болезни того, кто раньше на ней спал.

Народные приметы на 5 октября

  • Если на березе остались листья – значит, снег не скоро пойдет.
  • Если шишек на хвойных деревьях мало, то зима будет теплой.
  • Осиновые листья ложатся лицевой стороной кверху – зимой будут лютые морозы, ложатся изнанкой кверху – зимой будет тепло.
  • Если снег в свое время ляжет, то в конце января – начале февраля будет продолжительная оттепель.
  • Мыши запаслись кормами больше обычного – к снежной и строгой зиме.

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