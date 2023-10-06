Народные приметы 6 октября. Что запрещено в день Ираиды Спорной
Мальчик. Слезы Фото: pixabay.com
Категорически запрещалось 6 октября много думать о своих невзгодах и проблемах. Считалось, что так их количество не уменьшится, а только приумножится
6 октября православная церковь чтит память святой мученицы Ираиды Александрийской и празднует зачатие святого Иоанна Предтечи. В народном календаре 6 октября – праздник Ираиды (или Раисы) Спорной.
Что нельзя делать 6 октября
По народным поверьям, 6 октября нельзя влезать в долги и давать в долг. Необходимо трезво оценивать собственные запасы и не тратить их впустую.
Рекомендовалось не пересчитывать деньги, особенно мелкие монеты.
Нельзя ссориться с мужем или ругать его. Наоборот, 6 октября нужно провести вместе с супругом хотя бы вечер, чтобы в семье не возникло проблем.
Народные приметы на 6 октября
- Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
- Ореол вокруг луны – к перемене погоды.
- Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.
- В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.
- Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.
- Орехов много, а грибов почти нет, значит, зима будет очень холодной.
- Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко – зима будет ранней.