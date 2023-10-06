06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Народные приметы 6 октября. Что запрещено в день Ираиды Спорной

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мальчик. Слезы Фото: pixabay.com

Категорически запрещалось 6 октября много думать о своих невзгодах и проблемах. Считалось, что так их количество не уменьшится, а только приумножится

6 октября православная церковь чтит память святой мученицы Ираиды Александрийской и празднует зачатие святого Иоанна Предтечи. В народном календаре 6 октября – праздник Ираиды (или Раисы) Спорной.

Что нельзя делать 6 октября

По народным поверьям, 6 октября нельзя влезать в долги и давать в долг. Необходимо трезво оценивать собственные запасы и не тратить их впустую.

Рекомендовалось не пересчитывать деньги, особенно мелкие монеты.

Нельзя ссориться с мужем или ругать его. Наоборот, 6 октября нужно провести вместе с супругом хотя бы вечер, чтобы в семье не возникло проблем.

Народные приметы на 6 октября

  • Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
  • Ореол вокруг луны – к перемене погоды.
  • Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.
  • В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.
  • Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.
  • Орехов много, а грибов почти нет, значит, зима будет очень холодной.
  • Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко – зима будет ранней.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости