Народные приметы 6 октября. Что запрещено в день Ираиды Спорной

Мальчик. Слезы Фото: pixabay.com

Категорически запрещалось 6 октября много думать о своих невзгодах и проблемах. Считалось, что так их количество не уменьшится, а только приумножится

6 октября православная церковь чтит память святой мученицы Ираиды Александрийской и празднует зачатие святого Иоанна Предтечи. В народном календаре 6 октября – праздник Ираиды (или Раисы) Спорной.

Что нельзя делать 6 октября

По народным поверьям, 6 октября нельзя влезать в долги и давать в долг. Необходимо трезво оценивать собственные запасы и не тратить их впустую.

Рекомендовалось не пересчитывать деньги, особенно мелкие монеты.

Нельзя ссориться с мужем или ругать его. Наоборот, 6 октября нужно провести вместе с супругом хотя бы вечер, чтобы в семье не возникло проблем.

Народные приметы на 6 октября

Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.

Ореол вокруг луны – к перемене погоды.

Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.

В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.

Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.

Орехов много, а грибов почти нет, значит, зима будет очень холодной.

Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко – зима будет ранней.

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