Компания. Вечеринка Фото: pixabay.com

7 октября в народном календаре значится днем Феклы Запрядальницы. В этот день и женщины, и девочки пряли, чтобы привлечь в свой дом удачу и благополучие

Верующие в этот день чтят память святой преподобной мученицы Феклы, которую в народе звали “Запрядальницей” за женскую традицию 7-го октября прясть.

Как привлечь удачу и любовь 7 октября

Женщины пряли, желая “снабдить” семью удачей, любовью, здоровьем на весь год.

Дома устраивали веселые вечеринки, но старались не ходить в гости.

На Феклу существовало поверье: все, что в этот день завяжешь, не развязать потом никогда – ни узел, ни судьбу. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым, а разлучить супругов не удастся никому.

Что нельзя делать 7 октября

По народным поверьям, нельзя было нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать и устраивать споры.

Народные приметы на 7 октября 2023

Если желудей много, зима будет теплой, а лето – хлебным.

Ранний рассвет и яркое солнце знаменуют скорую перемену погоды.

Если белка линяет с хвоста, то зима будет очень холодной.

Если прогремит гром, то зима будет короткой и теплой.

Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо – морозы наступят не скоро.

Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.

Юго-восточный ветер при неизменном атмосферном давлении – осадков не будет как минимум несколько дней.

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