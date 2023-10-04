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Народные приметы. Что нельзя делать 4 октября, чтобы не стать бедным

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дача. Огород. Полив Фото: unsplash.com

По народным поверьям, на работе очень было важно оставаться вежливым и держать себя в руках. Ругань могла принести неприятности и даже финансовые потери

4 октября в народном календаре получило имя “Кондрат да Ипат” – в честь апостола от 70-ти Кодрата Афинского епископа и святых мучеников Ипатия и Андрея, которых чтит православная церковь в этот день. По-другому его называют еще “Кондратьев день”, “День плодородия и земледелия” и “Дворы”.

В народе 4 октября считалось днем плодородия и земледелия, поэтому в этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь на земле. Люди говорили: “Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата – будешь богатым”.

Что нельзя делать 4 октября

Народные поверья запрещали конфликты на работе, пишет “Мир24”. Считалось, что это может не только испортить атмосферу в коллективе, но и карьеру.

Агрессивное поведение в этот день может привести к финансовым потерям.

Запрещалось свататься, брать деньги в долг, надевать чужую обувь.

Народные приметы на 4 октября

  • Теплый и ясный день с порывами северного ветра – к морозной зиме.
  • Если днем прохладно, а к ночи теплеет – к скорому ненастью.
  • Если 4 октября резко похолодало, зима наступит рано.
  • Какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет.
  • Если в этот день много орехов, а грибов нет, то зима будет снежная и суровая.

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