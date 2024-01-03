Народные приметы на январь 2024

Народное название января –«просинец», которое он получил из-за появления островков синего неба после хмурой декабрьской облачности.

Январь считается самым морозным и ветреным месяцем в году. Уже по первому месяцу можно судить, какой выдастся год. По нему наши предки предсказывали будущую погоду и урожай.

В народе говорят: «Январь – году начало, зиме середина», «Январь — ломонос: береги свой нос».

Приметы в январе

Если в первые дни января солнечно и тепло, то в начале мая будет холодно и ветрено.

Если январь сухой и морозный, то лето будет сухое и жаркое.

Теплый январь – к поздней весне.

Морозный январь — к метелям в феврале.

Чем сильнее морозы в начале января, тем жарче будет лето.

Снегопады и метели — к частым дождям летом.

Если в январе висит много длинных сосулек, то урожай в этом году будет хорошим.

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости республики алтай сегодня свежие ,