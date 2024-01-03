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Народные приметы на январь 2024

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Народные приметы на январь 2024

Народное название января –«просинец», которое он получил из-за появления островков синего неба после хмурой декабрьской облачности.

Январь считается самым морозным и ветреным месяцем в году. Уже по первому месяцу можно судить, какой выдастся год. По нему наши предки предсказывали будущую погоду и урожай.

В народе говорят: «Январь – году начало, зиме середина», «Январь — ломонос: береги свой нос».

Приметы в январе

  • Если в первые дни января солнечно и тепло, то в начале мая будет холодно и ветрено.
  • Если январь сухой и морозный, то лето будет сухое и жаркое.
  • Теплый январь – к поздней весне.
  • Морозный январь — к метелям в феврале.
  • Чем сильнее морозы в начале января, тем жарче будет лето.
  • Снегопады и метели — к частым дождям летом.
  • Если в январе висит много длинных сосулек, то урожай в этом году будет хорошим.

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