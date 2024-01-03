Народные приметы на январь 2024

Народное название января –«просинец», которое он получил из-за появления островков синего неба после хмурой декабрьской облачности.
Январь считается самым морозным и ветреным месяцем в году. Уже по первому месяцу можно судить, какой выдастся год. По нему наши предки предсказывали будущую погоду и урожай.
В народе говорят: «Январь – году начало, зиме середина», «Январь — ломонос: береги свой нос».
Приметы в январе
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Взято отсюда.
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