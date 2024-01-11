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Народный артист Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет

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Народный артист Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет

Юрий Соломин Фото: instagram.com/maly_theatre*

Соломина выписали из больницы 10 января. Ранее он перенес инсульт в легкой форме, что, вероятно, могло вызвать осложнения

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Накануне его выписали из больницы после инсульта, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, Соломин мог умереть из-за почечной недостаточности. Она стала осложнением на фоне перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, Соломина госпитализировали утром 6 ноября 2023 года. Перед работой он потерял сознание, после чего его поместили в реанимацию. У артиста подтвердился инсульт, его состояние осложняла тяжелая форма гипертонии, сахарный диабет и атеросклероз.

* Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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