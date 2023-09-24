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Нарушений нет: минздрав прокомментировал жалобы уборщиц Локтевской ЦБР

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Локтевская ЦРБ, Горняк Фото: Екатерина Жолнерова

После выездной проверки в Горняк краевой минздрав не выявил в медицинском учреждении нарушений, связанных с должностными инструкциями

Министерство здравоохранения Алтайского края прокомментировало жалобы уборщиков служебных помещений Локтевской ЦРБ. Ведомство сообщило “Толку”, что нарушений после проведенной проверки в медицинской организации не выявлено.

“Были еще раз проанализированы трудовые договоры (дополнительные соглашения), должностные инструкции сотрудников отделения анестезиологии-реанимации центральной больницы Локтевского района. Проверка документов подтвердила, что в должностных инструкциях уборщиков несвойственных обязанностей для данной должности не установлено. При этом, обязанности по уходу за больными закреплены в должностных инструкциях медицинских сестер отделения.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что проведенные ранее по этому же вопросу проверки Гострудинспекцией и прокуратурой также не выявили нарушений.

Напомним, ранее уборщики служебных помещений отделения анестезиологии-реанимации Локтевской ЦРБ рассказали “Толку” о том, что им приходится выполнять обязанности санитаров. Дополнительная нагрузка, по их словам, не включена в должностные инструкции и за это уборщики в медорганизации не получают никаких доплат.

После проверки на имя одной из сотрудниц из министерства пришло уведомление (есть в распоряжении “Толка”. – Прим. ред.) о проведенной работе сотрудниками ведомства в медицинской организации:

“В результате установлено, что организация и планирование деятельности данного отделения, а также расстановка кадров на рабочих местах, распределение и контроль выполнения работниками своих должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка требуют дополнительной проработки и корректировки со стороны руководства медицинской организации”.

В ведомстве напомнили, что при возникновении вопросов, связанных с оплатой труда и трудовыми обязанностями можно обратиться на горячую линию для рассмотрения вопросов в индивидуальном порядке по телефону: 8 (3852) 62-43-53.

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