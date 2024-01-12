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Нарышкин: США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами президента

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Нарышкин: США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами президента

Нарышкин заявил, что США активизируют работу по формированию пятой колонны в России

Соединенные Штаты хватаются за любую возможность раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ в преддверии президентских выборов, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

“Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность раскачать внутриполитическую обстановку в нашей стране”, – сообщил Нарышкин.

В частности, Вашингтон намерен активизировать работу с российскими гражданами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы российского президента, пишет “Газета.ру”.

Глава СВР рассказал, что, согласно поступающей в службу информации, по мере приближения выборов президента России власли Соединенных Штатов “изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры”.

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Взято отсюда

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