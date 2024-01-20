Главной проблемой стал провал прививочной кампании

Росстат зафиксировал рекордную вспышку коклюша в стране. По мнению специалистов, на динамике сказались отголоски коронавируса и провал прививочной кампании против инфекционных заболеваний. Свою роль сыграл и дефицит вакцин. И это только начало, предупреждают эксперты: россиян ждет рост заболеваемости корью, краснухой, ветряной оспой, паротитом, дифтерией и бактериальным менингитом.

Виноваты провал вакцинации и антипрививочники

В России зафиксирован взрывной рост заболеваемости коклюшем. Согласно регулярному докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», за первые 10 месяцев 2023 года им заразились 27,8 тысячи человек. При этом за весь 2022 год случаев инфицирования было всего 3,1 тысячи.

Роспотребнадзор, комментируя ситуацию, сообщил, что ковидные ограничения «служили сдерживающим фактором» в профилактике по целому ряду инфекций, в числе и по коклюшу.

Пандемия действительно сыграла свою роль в этой ситуации, подтвердила в беседе с MSK1.RU директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Среди причин вспышки она также назвала приток невакцинированных мигрантов и несоответствие календаря прививок реальным потребностям.

— От коклюша надо прививаться все-таки чаще, чем это заложено в календаре прививок. Где-то в 14 лет ее нужно повторять, — сказала она.

По действующим нормативам, прививка от коклюша делается АКДС-вакциной, она также включает в себя защиту от дифтерии и столбняка. Ее делают в 3, 4,5 и 6 месяцев жизни. В 18 месяцев делают ревакцинацию. Затем в 7 и 14 лет процедуру повторяют, но в препарат (АДС) уже не входит андидот от коклюша.

— Люди отказываются от прививок, считая, что они не работают. Включаются в антинаучное движение. К тому же, у нас идут большие миграционные потоки граждан из близлежащих стран, которые не привиты и являются источниками инфекции, — согласен с коллегой эпидемиолог, специалист многопрофильного центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

В разговоре с MSK1.RU он отметил, что есть риски вспышек дифтерии и столбняка. Антидоты от них есть в национальном календаре прививок, но из-за того, что кампания по вакцинации просела, угроза заболеваемости стала реальной.

Инфекционный бум

На самом деле рост заболеваемости касается не только коклюша, но многих инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, заявил корреспонденту MSK1.RU эксперт в области здравоохранения Николай Крючков.

— Я имею в виду и корь, и коклюш, и ветряную оспу, и бактериальный менингит, — уточнил он. — Динамика по заболеваемости всеми этими инфекциями пошла вверх где-то с осени 2022 года. В 2023 году ситуация обострилась: были побиты многолетние рекорды по кори и коклюшу.

От всех этих инфекций есть вакцины, подчеркнул он. Как и коллеги, Крючков отмечает падение охвата прививочной кампании.

— Но эта история началась еще до ковида, — сообщил он. — Планы по вакцинации выполняются только формально. Заболеваемость стала выходить из-под контроля в 2017 году и ежегодно росла.

В 2020 году рост «встал на паузу» — ковидные ограничения снизили вероятность подхватить не только коронавирус, но и другие инфекции. Однако в 2022 году проблема вернулась, отметил Крючков.

Проблемы с производством вакцин связаны с перебоями в поставке ингредиентов — основы для создания препаратов закупали за границей, пояснил Крючков. Например, вирус кори для прививок выращивается в эмбрионах куриных и перепелиных яиц. Это не те яйца, которые лежат на полках в магазине, их выращивают в специальной микробиологической среде — для этого нужны специальные материалы из-за рубежа.

— Насколько я знаю, сейчас оперативно пытаются решить эту проблему, но, скорее всего, это не получится сделать в течение нескольких месяцев. Вопрос даже не в цене, безусловно, подскочившей в связи с колебаниями курса, а в качестве ингредиентов, — рассказал эксперт.

В связи со всем этим Крючков прогнозирует дальнейший рост заболеваемости. В России, считает он, будут вспышки кори, краснухи, ветряной оспы, паротита, дифтерии и бактериального менингита.

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Взято Источник

20.01.2024