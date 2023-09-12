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Случайность или травля? Ядовитый туман уничтожил овощи в Солоновке

ГОРНЯК2201 mins

Нас потравили видимо так же как в Солоновке.

В середине августа в садоводствах в районе поселка Цветы Алтая и дальше по Змеиногорскому тракту после густого , и видимо токсичного тумана, резко засохла вся ботва у томатов и картофеля, томаты сгнили зелёными. В теплицах у всех уцелели и поспели. Не единичный случай, у ВСЕХ. Листья у красной рябины частично полосами обесцвечены, такого цвета у листьев этого дерева никогда не видел никто из садоводов- старожилов.

Что происходит? И кто содействует тому что погибает урожай на который рассчитывают люди и вкладывают свои силы и денежные средства?

Информацией поделилась участница нашего сообщества Ксения

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