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Нас трясет очень сильно. Что известно о сильном землетрясении в Казахстане

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Нас трясет очень сильно. Что известно о сильном землетрясении в Казахстане

Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

Землетрясение в Алматы 4 марта стало одним из сильнейших с начала года и аж тридцатым по счету в 2024 году, сообщают сейсмологические службы Казахстана

Утром 4 марта в 31 км от Алматы (Казахстан) произошло землетрясение магнитудой 6,1, пишет “Коммерсант” со ссылкой на Национальный научный центр сейсмических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

В Алмате включили сирены. Как передает корреспондент ТАСС, жители города массово вышли на улицы, опасаясь новых толчков.

“Нас трясет очень сильно”, – передал корреспондент издания “Sputnik.Казахстан”. На это обращает внимание Ura.Ru.

Позднее был зафиксирован еще один толчок магнитудой 5,2. Толчки ощущали и жители Кыргызстана.

Сейсмологические службы заявили, что землетрясение в Алматы 4 марта 2024-го стало одним из сильнейших с начала года и 30-м по счету в этом году.

Информации о пострадавших и разрушениях нет, пишут “Ведомости”.

Взято отсюда

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