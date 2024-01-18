Появившиеся трещины в одной из квартир жители дома связывают с соседними стройками и котлованом, который едва ли не вплотную приблизился к внешней стене

Некоторые жильцы многоквартирного дома на улице Партизанской, 70б в центре Барнаула не понимают спешного выселения из их двухэтажки. Часть граждан уверена – ситуация не настолько критична. Появившиеся в доме трещины жильцы связывают с соседними стройками. Также они допускают, что кому-то просто понадобился участок земли, на котором находится их дом.

“Нашли наиболее простой выход”

Мнения о том, что кто-то охотится за их участком земли, придерживается житель дома Григорий Рыков. До недавних событий он проживал на первом этаже в квартире своей матери:

Взято отсюда