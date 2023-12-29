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Население Земли к 1 января 2024 достигнет 8 млрд человек

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Население Земли к 1 января 2024 достигнет 8 млрд человек

Население Фото: pixabay.com

По словам специалистов, население продолжит расти, но уже не так быстро. Порог в 9 млрд оно преодолеет только примерно к 2040 году

Население Земли может достигнут отметки 8 млрд человек к 1 января 2024 года, сообщает “Лента.ру” со ссылкой на издание Associated Press.

В Бюро переписи населения США отметили, что общее население планеты за текущий год выросло на 75 млн человек.

“Если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием роста в истории США” – указали аналитики.

Демограф из Брукингского института Уильям Фрей уточнил, что темпы роста составят менее 4% за десятилетний период с 2020 по 2030 год. Такие прогнозы оказались меньше самого низкого из показателей роста населения, который пришелся на 1930-е годы после Великой депрессии. Тогда темпы роста не превысили отметку в 7,3%.

Ранее “Толк” писал о том, что почти 22 тысячи человек уехали из Алтайского края за девять месяцев. Миграционная убыль населения региона составила около тысячи человек.

Взято отсюда

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