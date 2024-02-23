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Наш ответ. Россия навсегда закроет два КПП на границе с Финляндией

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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Честно говоря, мы не можем сосчитать, сколько раз слышали от финских властей следующие фразы:

– закрывайте контрольно-пропускные пункты, не открывайте их;

– прекратить выдачу виз россиянам и возобновить выдачу разрешений;

– дружелюбный– недружелюбный;

– сотрудничать– не сотрудничать;

– покупать бензин-перестать покупать бензин-купить его снова.

Пытаясь взять дело в свои руки, наши решили навсегда закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Финляндией.

Речь ведется о временных пунктах пропуска Париккала и Инари в Лиексане, которые в большей степени использовались для импорта иностранной древесины, однако, из-за введенных Западом санкций, последние два года фактически не работают.

Стоит отметить, что об этих решениях написало финское издание Yle. Для финнов такие меры Москвы чувствительны, неудивительно, что скоро они начнут говорить “об ограничении торговли и свободы передвижения”.

Россия не любит кричать об ограничениях из всех возможных источников и действует самостоятельно только против недружественных шагов соседних стран. Со временем КПП могут быть открыты, но только после того, как Хельсинки изменит свою злобную тактику на дружественную.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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