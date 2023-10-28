Бабушки. Пожилые женщины Фото: Unsplash.com

В России День бабушек и дедушек отмечают 28 октября. Это не официальный, но любимый многими праздник и повод сказать теплые слова, сходить в гости к бабушкам и дедушкам

День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. По этому случаю мы подготовили подборку поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах

В день бабушек и дедушек

Желаю вам здоровья,

Удачи, счастья, радости

С огромною любовью!

Чтоб жили, улыбались вы,

Проблем совсем не знали,

И праздник этот радостный

С весельем отмечали!

Всех бабушек и дедушек

Сегодня поздравляю!

Веселых будней с внуками

Вам от души желаю.

Здоровья вам и крепости,

Чтоб всюду поспевать

И малышей капризных

Отлично воспитать.

Спасибо вам за помощь,

Добро и понимание.

Ведь бабушка и дедушка —

Не статус, а призвание!

С Днем бабушек и дедушек

Хотим поздравить вас!

Желаем вам здоровья,

Любви, как в первый раз,

Пусть лучиками счастья

Наполнится ваш дом,

Достаток и удача

Всегда живут пусть в нем!

Бабушка. Пожилой человек. Пенсионер Фото: Unsplash.com

Поздравления бабушкам и дедушкам в прозе

С праздником, дорогие наши, самые ласковые и самые мудрые, самые переживательные и самые родные, с днём бабушек и дедушек! Пусть внуки радуют вас своим вниманием и заботой, заставляют гордиться своими достижениями и не перестают удивлять своими талантами!

Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье сопровождает вас каждый день. Пусть на душе царят мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами!

Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи… Нет прекрасней места, чем то, где рядом бабушки и дедушки. Вы делаете мир добрее, а нас – счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!

Пенсионерка. Бабушка Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем бабушек и дедушек 2023 в смс

С Днём бабушек и дедушек!

Пусть все мечты сбываются!

Денёчки будут светлыми,

И внуки улыбаются!

С Днем бабушек и дедушек,

С днем счастья и добра!

Чтоб к вам тепло волшебное

Удача привела!

В День бабушек и дедушек

Поздравлю вас, родные.

Всегда будьте здоровые

И вечно молодые!

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