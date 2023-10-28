Нашим любимым и дорогим! Поздравления бабушкам и дедушкам с их праздником
Бабушки. Пожилые женщины Фото: Unsplash.com
В России День бабушек и дедушек отмечают 28 октября. Это не официальный, но любимый многими праздник и повод сказать теплые слова, сходить в гости к бабушкам и дедушкам
День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября. По этому случаю мы подготовили подборку поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс.
Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах
В день бабушек и дедушек
Желаю вам здоровья,
Удачи, счастья, радости
С огромною любовью!
Чтоб жили, улыбались вы,
Проблем совсем не знали,
И праздник этот радостный
С весельем отмечали!
Всех бабушек и дедушек
Сегодня поздравляю!
Веселых будней с внуками
Вам от души желаю.
Здоровья вам и крепости,
Чтоб всюду поспевать
И малышей капризных
Отлично воспитать.
Спасибо вам за помощь,
Добро и понимание.
Ведь бабушка и дедушка —
Не статус, а призвание!
С Днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас!
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
Бабушка. Пожилой человек. Пенсионер Фото: Unsplash.com
Поздравления бабушкам и дедушкам в прозе
С праздником, дорогие наши, самые ласковые и самые мудрые, самые переживательные и самые родные, с днём бабушек и дедушек! Пусть внуки радуют вас своим вниманием и заботой, заставляют гордиться своими достижениями и не перестают удивлять своими талантами!
Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье сопровождает вас каждый день. Пусть на душе царят мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами!
Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи… Нет прекрасней места, чем то, где рядом бабушки и дедушки. Вы делаете мир добрее, а нас – счастливее. Живите вечно и радуйте нас светом своего сердца!
Пенсионерка. Бабушка Фото: pixabay.com
Поздравления с Днем бабушек и дедушек 2023 в смс
С Днём бабушек и дедушек!
Пусть все мечты сбываются!
Денёчки будут светлыми,
И внуки улыбаются!
С Днем бабушек и дедушек,
С днем счастья и добра!
Чтоб к вам тепло волшебное
Удача привела!
В День бабушек и дедушек
Поздравлю вас, родные.
Всегда будьте здоровые
И вечно молодые!
Источник
горняк
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