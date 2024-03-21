Нашлось еще одно научное подтверждение существования моря на территории Горного Алтая

Ученые предполагают, что оно было достаточно спокойное и без подводных течений

Фрагмент породы с дендроидным граптолитом. Фото: предоставлены Е.В. Лыковой и Н.В. Сенниковым

Научный мир уже давно согласился с теорией, что когда-то на территории нынешнего Горного Алтая плескалось синее море и вот сибирские ученые нашли еще одно подтверждение данному факту.

– На территории Горного Алтая найдены силурийские дендроидные граптолиты уникальной сохранности, – сообщили в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Именно это отделение занимается их изучением. Если говорить проще, то дендроидные граптолиты – это ископаемых морских животных, которые в свое время обитали на дне доисторических морей. Кстати, даже до наших дней дожили их, так называемые, предки – птеробранхии. Они и сейчас встречаются в морях.

А вот граптолиты, увы, вымерли. Теперь возможно встретить только их останки. Их находят во время раскопок палеозойских осадочных толщах. Но зачастую сохранность удручающая. Это могут быть осколки, частицы, но никак не цельные фрагменты. И вот ученым СО РАН наконец-то повезло!

«Во время раскопок в северо-западной части Горного Алтая в свите Вторых Утёсов (разрез «Техтень») в единственном местонахождении были найдены многочисленные дендроидные граптолиты уникальной сохранности, захоронившиеся в прижизненном объемном вертикальном положении», – рассказывают ученые.

Их возраст оценивается периодом отложений, то есть от 438 до 443 млн лет (силурийский период). Как раз в то время на этой территории Горного Алтая было море.

«Это уникальная находка, ведь в подавляющем большинстве случаев дендроидные граптолиты обнаруживаются в слоях, не относящихся к местам их прикреплённого бентосного обитания», – подчеркивают сотрудники Института.

Морфологическая классификация форм колоний бентосных дендроидных граптолитов: диск на стебле, полусфера, бокал, полусфера с лепестковым верхним краем, цилиндр. Фото: предоставлены Е.В. Лыковой и Н.В.

Дело в том, что под воздействие придонных движений воды, ветвистые колонии граптолитов разламывались на отдельные части. Их разносило на некоторые расстояния, в итоге как правило во время раскопок встречаются лишь разрозненные фрагменты.

Специалисты смогли определить к каким именно представителям из четырех некогда существующих родов относятся морские «гады», найденные на Алтае. Конкретно представители нашего региона имеют вид кустообразных и древовидно-ветвистых, конусовидных или воронковидных кубков. Если присмотреться к их строению, то действительно в очертании можно увидеть фигуры напоминающие бокалы или чаши на ножке. Именно так они выглядели при жизни.

Теперь у сибирских ученых есть целая коллекция алтайских силурийских бентосных дендроидных граптолитов. А исходя из их состояния можно предположить, что море на Алтае было достаточно спокойное и без каких-либо подводных течений, либо же они были крайне минимальными.

В минувшем археологическом сезоне по всей территории Западной Сибири и приграничных странах проходили масштабные исследовательские работы. Всего было задействовано больше десятка полевых отрядов, которые в том числе вели раскопки на Алтае. О том, какие были сделаны открытия, рассказали члены СО РАН Михаил Шуньков и Вячеслав Молодин

Взято отсюда

21.03.2024