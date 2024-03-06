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Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН

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Дать объяснение по поводу случившегося мужчина отказался

Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН

Колония для осужденных / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осужденный, отбывающий наказание в ИК-5 в Рубцовске, 2 марта совершил акт членовредительства, а 4 марта объявил об отказе от приема пищи, сообщили в региональной ФСИН.

“Наказание он отбывает за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”, – рассказали в ведомстве.

Как уточняет “Банкфакс”, мужчина “зашил себе рот черными нитками при помощи обыкновенной швейной иглы”.

В УФСИН отметили, что осужденный состоит на профилактическом учете как склонный к совершению членовредительства. На данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Дать объяснение по поводу случившегося он отказался.

“Имеет 45 взысканий и признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания”, – подчеркнули в ведомстве.

По данным “Банкфакс”, осужденный жаловался на плохое освещение в камере и холод, на питание, в котором якобы периодически попадаются фекалии мышей, а также на “психологическое глумление”.

“В ходе проверок учреждения сотрудниками Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора санитарно-техническое состояние помещений камерного типа признано удовлетворительным, следов жизнедеятельности грызунов не выявлялось”, – добавили в ведомстве.

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