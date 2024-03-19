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Насколько мощная магнитная буря может накрыть Землю 20 марта 2024 года?

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Солнечная активность значительно увеличится в ближайшие дни

Насколько мощная магнитная буря может накрыть Землю 20 марта 2024 года?

Солнечная активность / Фото: pxhere.com

Об очередной опасности магнитной бури сообщают СМИ, ссылаясь на данные ученых. Ожидается, что в ближайшие дни геомагнитная активность заметно увеличится, что могут почувствовать на себе метеозависимые люди.

О том, ждать ли 20 марта магнитной бури и насколько разрушительной она может быть, читайте на amic.ru.

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Правда ли, что 20 марта 2024 года на Землю обрушится магнитная буря?

Точной информации о приходе магнитной буре 20 марта нет. Из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии, следует, что магнитная активность действительно увеличится. Но при этом ожидаемые колебания будут не настолько мощными, чтобы обязательно привести к шторму. Существует лишь вероятность, что планету накроет магнитная буря. Но это неточно. 2

Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 20 марта?

В первой половине дня геомагнитные возмущения будут достигать двух баллов. Это безопасная величина. Во второй половине дня колебания усилятся до трех баллов. Впрочем, это тоже относится к “зеленой” зоне и не считается опасным. 3

Какова вероятность, что сильная магнитная буря все же случится?

Немаленькая. Лаборатория солнечной астрономии оценивает вероятность магнитной бури 20 марта в 25%. Вероятность сильного геомагнитного шторма составляет 5%. 4

Когда ожидается следующая магнитная буря?

Будет ли настоящая магнитная буря в ближайшие дни, пока неизвестно. Но 21 марта геомагнитные колебания усилятся. По предварительной информации, сила возмущений составит уже 4 балла – это “желтая” зона.

горняк

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