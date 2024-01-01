Насколько промпредприятия Алтайского края нарастили объем инвестиций в основной капитал в 2023 году

За 9 месяцев прошлого года объем инвестиций промышленных предприятий в основной капитал составил более 16 миллиардов рублей. Этот показатель почти в 1,6 раз превышает данные за аналогичный период 2022 года.

В Минпромэнерго Алтайского края отмечают, что наибольшие средства инвестированы в добычу полезных ископаемых – 5,6 миллиарда рублей. В этой отрасли завершается реализация крупнейшего в регионе инвестиционного проекта по освоению Корбалихинского рудника, а также проведена реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики. Общий объем инвестиций в разработку месторождения оценивается в сумму более 40 миллиардов рублей.

Большие инвестиции были направлены в производство текстильных изделий – 3,4 миллиарда рублей. К примеру, в этой отрасли реализуется инвестиционный проект по комплексной модернизации Барнаульского меланжевого комбината общей стоимостью более 15 миллиардов рублей.

В производство автокомпонентов в 2023 году вложено 2,3 миллиарда рублей. Так, «Барнаултрансмаш» расширяет производственные мощности благодаря поддержке Минпромторга России.

Барнаульский завод резиновых технических изделий при поддержке Фонда развития промышленности России реализовал инвестиционный проект «Линия непрерывной вулканизации для изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин». Объем инвестиций в проект составил более 160 миллионов рублей.

Стоит подчеркнуть, что промышленные предприятия нашего региона активно используют запущенный год назад механизм промышленной ипотеки.

Исходя из динамики развития промышленных предприятий, высокий темп роста инвестиций сохранится и при подведении итогов за 12 месяцев 2023 года.

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