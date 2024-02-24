И как ей удается зарабатывать на своем хобби

24 февраля 2024, 15:3089Написать комментарий

Анастасия Слободчикова — русалка всея Руси, так она сама себя называет. Девушка ныряет, фотографируется, снимает видео в русалочьем хвосте зимой и летом. По образованию она медсестра, а в душе — морская царевна. Настя рассказала нашим коллегам из VLADIVOSTOK1.RU о том, как появилось необычное хобби, из чего изготовлены ее хвосты, их стоимости, а также о заработке на своем имидже.

Настя с детства любила плавать и, когда ныряла, всегда старалась двигаться под водой, как русалка, мечтая посмотреть на себя со стороны. Когда стала взрослой, познакомилась с фотографом Андреем Шпатаком — он предложил сделать фотосессию под водой. В юбке и рубашке Настя позировала в состоянии невесомости и у нее отлично получилось. Снимки так понравились автору, что он решил пойти дальше — надеть на ноги моноласту, чтобы сделать снимки в образе русалочки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Потом она нашла мастера в Москве, заказала у него силиконовый хвост, затем еще три и остановилась. Девушка поняла, что расставаться с образом русалки она не собирается, а хвосты стоят дорого, поэтому заказала специальные формы, изучила технологию и начала делать себе наряды сама.

— Мой первый силиконовый костюм стоил 65 тысяч рублей, но сейчас таких цен нет. Минимальная стоимость 85 тысяч рублей, но это прям минимум. Когда я сама готовлю себе костюм, то мне только в 60 тысяч обходятся материалы. Технологии тоже стоят денег. Я немало заплатила за эти формы. Сегодня себестоимость одного хвостика обходится в районе 80 тысяч рублей, и это без работы.

Девушку вдохновляет всё красивое, что связано с морем, удачные идеи иногда приходят даже во сне. Настя следит за другими русалками в социальных сетях. Существует Всероссийское сообщество русалок, но туда в основном входят девушки из Москвы и Санкт-Петербурга. Морская русалка, да еще и зимняя, в комьюнити одна.

— В основном девушки из сообщества ныряют в бассейнах, кто-то улетает в тропики и ныряет там. Бывает, кто-то плавает в океанариуме. Периодически там — в Москве — устраивают целые вечеринки русалок. Во Владивостоке, получается, что я одна. Ныряю на глубину и зимой, и летом. Правда, зимой только в гидрокостюме. Хорошо, что в сообществе мы находим друг друга, обмениваемся телефонами, начинаем общаться в мессенджерах голосовыми. Мы как подружки, это очень мило.

Идей у Насти больше, чем она может реализовать. Во-первых, задуманные снимки не всегда получается сделать из-за воды — не хватает прозрачности. Во-вторых, не каждый оператор справится с поставленной задачей.

— У меня довольно часто случаются ситуации, когда я позирую, я точно знаю, что круто всё сделала, а потом смотрю кадры и понимаю, что оператор наснимал меня мимо. Он не может задерживаться в воде, ему сложно балансировать и так далее.

«Русалка — это даже не увлечение — это мой образ жизни», — говорит Анастасия. Она ныряет не только с хвостом, но еще и в гидрокостюме, в маске, просто в купальнике.

— Я русалка в душе и, когда вижу воду, становлюсь счастливой. До мозга костей я русалка. У меня есть медицинское образование, по профессии я медсестра, работала в больнице, но год назад ушла. По медицине тоже скучаю и, возможно, вернусь, но без моря не могу жить. Я не могу не быть русалкой.

Анастасия сертифицированный дайвер, она знает правила безопасности под водой и на воде, что такое декомпрессия, кессонная болезнь и т. д. Девушка зарабатывает на своем образе жизни. Она аниматор и резидент самого крупного блогерского продюсерского центра России Insight people. Русалка заключила с центром контракт и, по сути, сидит на зарплате.

— У меня есть любимый проект, он несет социальную нагрузку. Я сотрудничаю с нашим Приморским океанариумом. Это единственный океанариум в России, который стоит на берегу моря, а в бассейнах используется настоящая морская вода. Там я ныряю, чтобы порадовать людей. Часто получаю хорошие отзывы, что подарила радость, многие, увидев меня, признаются, что это их вдохновило и даже поддержало в какой-то сложной жизненной ситуации.

Настя много снимается зимой, она закаляется и почти никогда не болеет. Чтобы сделать красивые снимки в ледяной воде, ей приходится расслаблять мышцы лица: «Здесь главное сразу сосредоточиться на работе, иначе устанешь, замерзнешь, так еще и фото не получатся», — делится девушка.

За фигурой русалка не следит. Летом, когда много ныряет, она выглядит идеально. Зимой набирает несколько килограммов и выглядит, по ее словам, «как тюлень». Настя красивая и высокая девушка, поэтому многие пишут в социальных сетях, что пара лишних килограммов только ее украшают.

— Когда я была ребенком, смотрела диснеевскую «Русалочку» (6+) и просто обожала Ариэль, хотела быть ею. Я выросла, и моя мечта сбылась, это как-то само получилось. Но сейчас я себя чувствую лучше, чем Ариэль. У меня не красные волосы, они даже лучше — длинные, а их цвет позволяет маскироваться под водой. Они сливаются с морским дном, водорослями и камнями.

Взято Источник

24.02.2024