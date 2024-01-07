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Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

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Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

Блогер Настя Ивлеева, устроившая скандальную “голую вечеринку”, опровергла сообщения СМИ и Ксении Собчак об отъезде из России

Настя Ивлеева записала видео, в котором опровергла информацию о своем отъезде из России. На это обращает внимание РБК.

“Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург”, — сказала Ивлеева подписчикам.

Ранее Ксения Собчак написала, что Ивлеева уехала из России в ОАЭ, “потому что опасается последствий”.

Напомним, после скандальной “голой” вечеринке ее организатора Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, ФНС России начала выездную налоговую проверку блогера. А продюсер Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку.

Взято отсюда

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