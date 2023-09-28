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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Генерал Ализай рассказал о главной ошибке Вашингтона в Незалежной. Пишет Царьград.

На Украине Соединённые Штаты спотыкаются на той же ошибке, которую в своё время совершили в Афганистане. Как отметил бывший начальник афганского Генштаба Хайбатулла Ализай, она заключается в слишком позднем предоставлении помощи.

“Им казалось, что с Афганистаном всё нормально, несмотря на критическое положение на местах. Сейчас на Украине происходит то же самое”, – заявил эксперт в беседе с порталом Cal Walters.

Ализай объяснил, что логистика и поддержка нужны Киеву уже сегодня, однако Штаты планируют эту помощь только на следующий год, когда будет уже слишком поздно. Таким же образом, напомнил генерал, Запад не учитывал запросы афганских военных по поводу тренировок и поддержки с воздуха.

Помимо этого, уверяет Хайбатулла Ализай, Западу нужно сменить украинское военное руководство на “тех, кто не коррумпирован”.

Кстати, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал глупым решение Штатов поставить танки “Абрамс” Украине. По его мнению, тем самым Россия покажет всему миру горящие “Абрамсы”, поскольку военная техника в зоне сражения будет уничтожена.

Фото: SGT. JOHN SCHOEBEL/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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