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Наступил Год семьи. Что думают о семье сотрудники Алтайского государственного университета?

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Наступил Год семьи. Что думают о семье сотрудники Алтайского государственного университета?

2023 год в России объявлен Годом семьи. О своем отношении к этому социальному институту рассказали сотрудники АлтГУ – корректор Марина Боровикова и профессор Юрий Гончаров – на страницах газеты «За науку».

    • – Что значит семья, брак? Есть человек, которого ты должен сделать счастливым. Если не можешь, хотя бы дай другому просто жить нормально. Так же и к детям. Детям должно быть хорошо с тобой: не страшно, не душно. Когда начинаю сильно критиковать, останавливаю себя, думаю: а не чересчур ли? Человек приходит домой отдохнуть, расслабиться. Поэтому я не спрашиваю у детей на пороге, что они получили в школе. Пусть сначала отогреются, обмякнут, – говорит Марина Боровикова .

    – Как историк-семьевед, я приветствую, что 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи, – поделился Юрий Гончаров . – Ведь что такое семья? Любой студент ответит, что ячейка общества. Лозунги лозунгами, но это действительно так. Дело в том, что именно в семье формируется человек. Все национальные драмы, трагедии прошлого мы находим в национальном самосознании, в религии, а следовательно, и в семье, с которой все начинается. В ней ребенок, еще не понимая речь, уже усваивает паттерны родителей. И установки, усвоенные в семье, во многом определяют жизнь человека. Замечу: по образу и подобию отношений внутри семьи формируются отношения и в обществе. Да, семья неразрывно связана с обществом, так же как и общество с семьей. Капля воды, в которой рождается океан, – вот что такое семья. В ней формируется не только человек, но и гражданин. Она своего рода социальный микрокосм. В семье отражаются все отношения большого общества: экономические, культурные, психологические, властные. Семья передает национальные традиции, менталитет, язык – словом, то, что называют социальной наследственностью. Поистине, все мы родом из детства, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери.

    Взято отсюда.

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