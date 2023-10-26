Насыпьте соду в кроссовки — ахнете от обалденного результата

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Британка Кэй Мари рассказала, как легко избавиться от неприятного запаха от обуви. В кожаных кроссовках ноги часто начинают преть, поэтому вонь может очень быстро появиться даже в новой паре.

Есть проверенный годами трюк. Нужно использовать обычную соду. Высыпьте несколько столовых ложек прямо на стельку. Порошок должен распределиться по всей поверхности, чтобы средство сработало максимально эффективно.

Соду следует оставить на несколько часов, а лучше — на всю ночь, тогда утром у вас будет обувь без единого намека на неприятный запах, который был вчера, пишет Теперь Внимание со ссылкой на The Sun.

Фото: Lefteris kallergis/unsplash.com

Автор: vizitka01

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Горняк22