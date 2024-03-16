Наталья Кувшинова проголосовала на выборах президента России

Сенатор Российской Федерации, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова назвала выборы главы государства важнейшим политическим событием, потому что оно определяет будущее, в котором будут жить россияне.

«Я постоянно голосую в лицее №129 Барнаула. Приятно увидеть знакомые лица членов участковой избирательной комиссии и горожан, которые всегда приходят голосовать сюда. Поэтому выборы для меня не только ответственное, но и радостное событие», – рассказала Наталья Кувшинова.

Она отметила, что впервые президентские выборы проходят в течение трех дней. Участки традиционно открыты с 08:00 до 20:00. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей могли найти время и выразить свою гражданскую позицию. Кроме того, доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Взято отсюда.

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