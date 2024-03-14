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Пластиковые окна в Горняке

Наталья Подольская показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае

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Для своего образа Подольская выбрала черный слитный купальник с вырезами в районе груди. Она показала вид, открывающийся с 22-го этажа дубайского отеля

Российская певица Наталья Подольская отправилась на отдых с подругой. Артистка снялась в черном купальнике и показала шикарные виды с 22-го этажа пятизвездочного отеля в Дубае.

Кадры певица опубликовала на своей странице в соцсети. Она отметила, что на 22-м этаже находится панорамный бассейн: оттуда открывается ошеломляющий вид.

“Просто весь мир на ладони”, – отметила Подольская.

Ранее актриса Светлана Ходченкова ответила на слухи о беременности фотографией. На одном из кадров на своей странице в соцсети она продемонстрировала плоский живот, сделав фотографию в бикини.

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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