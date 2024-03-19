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Наталия Орейро тайно приехала в Москву после съемок в Петербурге

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Наталия Орейро тайно приехала в Москву после съемок в Петербурге

Актриса появится в роли самой себя в российском новогоднем фантастическом фильме “Письмо Деду Морозу”

Аргентинская певица и актриса, звезда сериала “Дикий ангел” Наталия Орейро тайно приехала в Москву после съемок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает телеграм-канал, приезд звезды в столицу тщательно скрывали: на фото звезду сложно узнать, так как на видео женщина обмотана шарфом, в черных очках и кепке. На вокзале артистка быстро села в машину в окружении охранников и уехала.

В начале марта появилась информация о том, что аргентинская артистка в ближайшее время приедет в Россию для съемок. У актрисы планировалось камео в новогоднем фантастическом фильме “Письмо Деду Морозу”, где также играют Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Наталия Орейро получила роль в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год. Ранее она делилась в социальных сетях фотографией со своей версией сценария фильма.

В 2023 году комик Иван Абрамов пошутил о своей встрече с Наталией Орейро.

“Она просто потрясающая женщина. Когда мы были в гримерке, я успел ей ручку пожать, обнять, сфоткаться — выжал максимум, пока она спала. Мы потом с ней два раза танцевали медленный танец, во время которого я думал: “Дети, наверное, с матерью останутся, так правильнее будет”, — посмеялся Абрамов.

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Взято отсюда

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