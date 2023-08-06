Сообщается, что она выступала на закрытом мероприятии

Кадр из видео

Известная российская певица Наташа Королева приехала на Алтай и поделилась видео с подписчиками в своих соцсетях.

Как сообщает телеграм-канал “Грифон видит ВСЕ!”, Королева выступала на закрытом мероприятии, организованном новосибирской предпринимательницей. Предположительно, она находилась в районе поселка Артыбаш.

Ранее автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Республику Алтай за отсутствие инфраструктуры для туристов.

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