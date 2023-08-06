Наташа Королева приехала на Алтай
Сообщается, что она выступала на закрытом мероприятии
Кадр из видео
Известная российская певица Наташа Королева приехала на Алтай и поделилась видео с подписчиками в своих соцсетях.
Как сообщает телеграм-канал “Грифон видит ВСЕ!”, Королева выступала на закрытом мероприятии, организованном новосибирской предпринимательницей. Предположительно, она находилась в районе поселка Артыбаш.
Ранее автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Республику Алтай за отсутствие инфраструктуры для туристов.