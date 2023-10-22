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НАТО хочет развернуть еще одну войну в Арктике

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что командование альянса обеспокоено судоходством Китая по Северному морскому пути России. По его мнению, из-за дружбы Москвы и Пекина, в данном регионе, НАТО может грозить война. Пишет Военное Дело.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», цитирует адмирала агентство Bloomberg.

Бауэр отметил, что альянс уже сейчас должен быть готов к конфликту в Арктике, учитывая возможности РФ в данном регионе. Однако он не считает, что арктический регион станет горячей точкой в ближайшее время. Адмирал добавил, что укрепление российско-китайских отношений может пошатнуть глобальную стабильность.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе были утверждены региональные планы по сдерживанию РФ. Известно, что эти планы состоят из тысяч страниц секретных документов, описывающих, как альянс должен реагировать на возможную российскую угрозу. НАТО предоставил членам блока рекомендации по модернизации их армий и материально-технического обеспечения.

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

ИСТОЧНИК

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