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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Стало известно, что западные страны под предлогом проведения учений стянули значительные военные силы к северо-западным границам РФ. В учениях Nordic Response задействованы 20 тысяч солдат и множество военной техники.

В Кремле эти маневры были названы провокацией, и сложно не согласиться с этим. На первый взгляд, эти учения не отличаются от множества подобных мероприятий, проводимых западными странами. Однако, есть некоторые отличия. Впервые Финляндия, соседка России, принимает участие в подобных маневрах. Также стоит отметить, что эти учения пройдут в северных регионах Европы, что значит, что география противостояния между Западом и Россией значительно расширяется. Некоторые аналитики полагают, что это может быть подготовка западных стран к потенциальному конфликту с Россией.

По мнению китайских экспертов Sohu, западные страны хотят поиграть мускулами перед Россией и посмотреть, как она на это отреагирует. Однако уже сейчас становится ясно, что реакция России и ее президента Путина стала для них неожиданностью. Даже Китай был удивлен. Странно, но российский президент словно предвидел такое развитие событий и еще до начала учений четко обозначил свою позицию.

Теперь России нет необходимости предпринимать какие-либо дополнительные меры. Президент подтвердил, что стратегические силы России находятся в боевой готовности, и больше ничего не требуется. Не смотря на все старания западных стран впечатлить Россию своими маневрами вблизи ее границ, эта демонстрация силы является бессмысленной перед российскими ракетами, нацеленными на западные столицы. Передает АБН24.

Фото: topcor.ru

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Автор: vizitka01

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