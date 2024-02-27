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НАТО продолжит поддерживать Молдавию в вопросе сепарации Приднестровья

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НАТО продолжит поддерживать Молдавию в вопросе сепарации Приднестровья

В альянсе заявили, что любые соглашения между Приднестровьем и Россией и попытки присоединиться к РФ будут считаться незаконными и осуждены

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс будет продолжать поддерживать Молдавию в случае попыток Приднестровья присоединиться к России, пишет “Газета.ру”.

Джоанэ предупредил, что любые новые соглашения между Приднестровьем и Россией будут считаться незаконными и осуждены. Заместитель генсека НАТО подчеркнул важность Молдавии для альянса и заверил, что он будет продолжать оказывать поддержку этой стране, если Приднестровье попытается присоединиться к России.

24 февраля глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о том, что появились риски задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.

Ранее Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе, поскольку остановился переговорный процесс. При этом он добавил, что миротворческий механизм эффективно работает. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в “зоне безопасности”.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду делала заявления о возможных попытках вмешательства России в предстоящие осенью президентские выборы и призвала использовать накопленный опыт, чтобы не допустить этого.

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Взято отсюда

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